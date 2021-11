Striscia la Notizia, Mikaela Neaze silurata? Chi spunta a fianco di Shaila Gatta: impensabile

16 novembre 2021 a

a

a

Sorpresa a Striscia la Notizia. Nella puntata di lunedì 15 novembre al posto di Mikaela Neaze balla Sergio Friscia. È lui, conduttore del tg satirico di Canale 5, ad affiancare la Velina Shaila Gatta. Friscia, per l'occasione, ha addirittura indossato una parrucca bionda che rimanda ai capelli biondi della ballerina. Sui motivi per cui Mikaela non è presente in studio non è dato sapersi. In ogni caso le due ballerine storiche hanno sostituito quelle nuove, Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani.

"Fesserie?". Barbara d'Urso massacrata dai 'vicini' di Striscia la Notizia: "Dall'interno sappiamo che..."

Una situazione momentanea causata dal Covid. "Le attuali veline, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, sono in quarantena fiduciaria perché nei giorni scorsi hanno avuto un contatto con una persona che successivamente è risultata positiva al coronavirus", spiegava Striscia assicurando comunque che entrambe "stanno bene" e che "in attesa di tornare sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci, seguiranno le puntate da casa".

Sconvolgente a Roma, dove sono arrivati i cinghiali: ecco che cosa state vedendo, clamoroso a "Striscia" | Guarda

Per Shaila e Mikaela si tratta di un ritorno. Le due infatti sono le Veline più longeve della storia della trasmissione e, per loro spontanea volontà, hanno deciso di lasciare il posto alle ex concorrenti di Amici. Sia Shaila che Mikaela hanno intenzione di percorrere nuove strade. E chissà dove le porterà.

"Come svendono le spiagge italiane". Bomba di Striscia: ecco chi gode, il gioco sporco del governo

Qui lo stacchetto di Sergio Friscia a Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.