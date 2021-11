Fuori dal Coro, Mario Giordano: "Ladri di bambini", l'ingresso-choc in studio dopo la sentenza su Bibbiano

16 novembre 2021 a

“Ladri di bambini, proprio così”. Mario Giordano è entrato alla sua maniera nello studio di Fuori dal Coro, decidendo di partire dal caso di Bibbiano, dato che nei giorni scorsi è arrivata una prima sentenza. Il processo ha infatti concluso la fase del rito abbreviato chiesta da due imputati: lo psicoterapeuta Claudio Foti è stato condannato a quattro anni per lesioni gravissime e abuso d’ufficio, mentre l’assistente sociale Beatrice Benati è stata assolta.

Altre 17 persone sono invece state rinviate a giudizio, 5 prosciolte al termine delle indagini. “Questa è una prima verità - ha dichiarato Giordano - ed è sconvolgente. Il giudice dice che lì c’era una rete di persone che sottraeva i bambini a mamma e papà e lo faceva per ideologia, per soldi. In più venivano raccontate un sacco di balle anche ai bambini, venivano falsificati i loro disegni. Io stasera non posso che partire da qui, poi parleremo anche del virus, di Speranza, di pensioni”.

“Ma se c’è un giudice - ha ribadito il conduttore di Fuori dal Coro, in onda come sempre su Rete4 - che dice che ci sono persone che si organizzavano per strappare i bambini ai genitori io non posso non partire da qui. Anche perché se è avvenuto una volta a Bibbiano, potrebbe avvenire ovunque in tante altre parti d’Italia”.

