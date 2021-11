Striscia la notizia, Lilli Gruber e la gaffe con Matteo Renzi: come lo chiama, quello che era sfuggito a tutti

18 novembre 2021 a

Un lapsus freudiano. Lilli Gruber venerdì sera ha avuto Matteo Renzi ospite in studio a Otto e mezzo, una puntata che passerà alla storia della trasmissione di La7 come una delle più rissose di sempre. E Striscia la notizia ripropone un dettaglio andato in onda e sfuggito a molti: la Gruber si rivolge a Renzi come... "senatore Conte". Matteo sgrana gli occhi e protesta: "Ma come?". D'altronde, in uno dei momenti più tesi della serata, Renzi aveva definito proprio la Gruber "vedova di Conte". Vendetta servita caldissima, per una volta.





Il leader di Italia Viva "solo contro tutti" doveva fronteggiare il fuoco di Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, e di Massimo Giannini, direttore della Stampa. La Gruber per una ventina di minuti ha cercato di placare gli animi, ma soprattutto la sua malcelata tendenza anti-renziana.





L'ex premier ribatte colpo su colpo, definendo più volte Travaglio "il pregiudicato" e mettendo in dubbio l'imparzialità della conduttrice. Lilli "frigge", si morte la lingua, poi iniziano battute sempre più velenose.

Renzi ricorda alla padrona di casa che Travaglio è ospite fisso a Otto e mezzo: "Lei lo ha sentito tanto in questi anni, e pensi che lei lo stipendia anche...". Una provocazione a cui la Gruber replica a muso duro: "Lei pensi ai fatti suoi, non venga qui a fare queste battute come se Travaglio rubasse i soldi a qualcuno". "Io penso ai fatti miei, vengo qui a farmi insultare", è l'ironica risposta di Renzi.

