Striscia la Notizia, gaffe clamorosa del Tg1: il gestaccio mandato in onda per sbaglio

Un gestaccio è stato mandato in onda per sbaglio dal Tg1, come ha fatto notare Striscia la Notizia nella sua seguitissima rubrica sugli errori in tv. "Al Tg1 Motori Francesca Grimaldi ci presenta i dettagli tecnici di un innovativo camion elettrico", spiega il conduttore Roberto Lipari nel servizio. La giornalista inizia a parlare dicendo: "L'alimentazione di energia è garantita da un pacco batterie composto da tre moduli per un'autonomia di 200 chilometri, quanto basta per il tipico giro di consegne giornaliere del servizio di distribuzione".

A un certo punto, però, al camion di cui si stava parlando si affianca un ciclista che sembra fare il dito medio proprio in direzione del veicolo. "Ma avete visto? Quel camion sarà pure il futuro, ma il ciclista gli ha dedicato un gesto senza tempo. Insomma è la dimostrazione che ormai col motore elettrico si può andare dappertutto, anche a quel Paese", ironizza Lipari.





Guarda qui il servizio di Striscia la Notizia sulla gaffe del Tg1

Un'altra gaffe, invece, è stata fatta da Myrta Merlino a L'Aria che tira. La conduttrice, infatti, ha chiesto allo chef Locatelli come fosse la situazione Covid in Gran Bretagna: "Io adesso ho 58 anni e sono stato vaccinato con la terza dose quasi tre settimane fa", ha risposto lui. Ma qualche secondo dopo è stato interrotto dalla Merlino, che gli ha chiesto: "Ma tu hai fatto la terza dose? Quanti anni hai?". Insomma due cose che lui aveva detto un attimo prima. "Prima si dichiara interessata e poi nemmeno lo ascolta", commenta Striscia.

