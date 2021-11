Gf Vip, Ainette Stephens-choc: "Sono stata aggredita da Sonia Bruganelli", accuse gravissime a lady Bonolis

18 novembre 2021 a

Ainett Stephens, eliminata dal Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 -, in una intervista ha attaccato Sonia Bruganelli, arrivando a dire che l’avrebbe aggredita verbalmente per difendere Soleil Sorge sulla famosa diatriba della scimmia: “Pur di difendere Soleil, l’opinionista del Grande Fratello Vip 6 mi ha aggredita verbalmente chiedendomi perchè non volessi accettare le sua scuse e mettendomi così sotto giudizio…”, ha rivelato al settimanale Nuovo.

“Nessuno può comunque imporre ad un altro di perdonare…”. La Stephens si è poi espressa sul rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli. “Lui è il primo che dovrebbe comportarsi in modo adeguato… Lei poi si è strusciata sotto alle lenzuola con un uomo sposato…”. Insomma per la Stephens i due starebbero mancando di rispetto a Delia Duran (moglie dell’attore).

Ainett Stephens ha poi detto la sua anche sulla rivale di sempre nella casa del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge. E su quest’ultima la showgirl ha rivelato di credere che abbia diversi lati positivi, ma purtroppo rovinerebbe sempre tutto con determinate usciti infelici: “Ha offeso diverse persone e questo la gente l’ha capito…”. Ma secondo i voti e i sondaggi del reality proprio Soleil è il personaggio più amato e votato del Gf Vip. Una notizia che non farà certi piacere alla sensualissima Ainette Stephens.

