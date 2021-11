Tagadà, il delirio del giurista Ugo Mattei: "Quanti vaccinati ci sono in intensiva". Umiliato a La7: "Basta cazz***"

18 novembre 2021 a

a

a

I dati ufficiali dell'Istituto superiore di Sanità smentiscono Ugo Mattei. Il giurista dell’Università di Torino, nonché esponente No green pass, si è reso protagonista di un tragico scivolone. A Tagadà su La7, nella puntata andata in onda giovedì 18 novembre, ha affermato che "il 70 per cento dei ricoverati in terapia intensiva è vaccinato". Nulla di più falso. In pochi minuti la trasmissione condotta da Tiziana Panella ha verificato il report per il mese di ottobre sostenendo l'esatto opposto rispetto a quanto detto dal docente.

"Da lui la migliore propaganda no-vax". Travaglio delira: prima lo insulta, poi dà del fallito a Figliuolo

"Nelle terapie intensive il 66,4 per cento dei pazienti non è vaccinato", ha confermato Alessio Orsingher. A fargli eco la stessa conduttrice che redarguisce l'ospite: "Professor Mattei, era il contrario". A quel punto il giurista ha tentato di arrampicarsi sugli specchi, mandando su tutte le furie David Parenzo. "Questi sono dati ufficiali - è intervenuto il giornalista -, fa più bella figura a dire che ha detto una cazz*** e abbiamo chiuso una partita, lo dico per lei. Capita a tutti".

"Costano poco". Minniti fregato dalla telecamera: occhio a cosa indossa ai piedi, Panella sconvolta | Guarda

Poco prima Mattei aveva ribadito la sua ferma posizione sul vaccino. "Non vaccinarsi è un diritto soggettivo assoluto fino a che non viene imposto attraverso processi democratici". Per il professore non si può "ricattare", perché questo è "contrario a un'idea di Stato liberale ed è più vicino a uno Stato etico". Poi il riferimento all'idea sul tavolo di governo circa un lockdown solo per non vaccinati: "Non si possono imporre limitazioni a una minoranza, può essere fatto solo a prova di stringenti dati scientifici. È una violazione dell'articolo 3". Dello stesso parere anche sul divieto di manifestazioni No Green pass e No vax in alcuni luoghi cruciali delle città italiane. Per il giurista tutto questo mina le libertà costituzionali. Meno convinti i presenti in studio che hanno ricordato come i ricoveri siano solo per non vaccinati.

"Berlusconi al Colle? Prossima domanda, prego". Lo sfregio di Rosy Bindi: ecco cosa sono Pd e sinistra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.