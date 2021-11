Zelig, Claudio Bisio raggelante: "Davvero un peccato". Grosso caso a Mediaset

19 novembre 2021 a

I dati degli ascolti non mentono: a distanza di cinque anni dall’ultima puntata, Zelig è tornato più forte che mai, sfondando i 4 milioni di spettatori e il 20 per cento di share. Numeri a cui Canale 5 non era quasi più abituato durante la settimana, dato che spesso e volentieri perde il confronto con la rete ammiraglia della Rai. E invece giovedì sera la storia è andata diversamente, grazie al ritorno dello storico format che funziona ancora magnificamente grazie alla sua leggerezza non banale né volgare.

“Grazie a tutti - ha scritto sui social Claudio Bisio, tornato sul palco a condurre Zelig insieme a Vanessa Incontrada - ora stiamo preparando una seconda puntata che è una bomba. Davvero un peccato farne solo tre… Beh, per questa volta va così”. In questo breve messaggio ci sono diversi spunti di riflessione: innanzitutto anche Bisio avrebbe voluto fare più appuntamenti di Zelig, soprattutto alla luce dell’enorme successo che ha riscosso la puntata di ieri. A Mediaset rifletteranno sul da farsi?

E poi Bisio ha scritto “per questa volta”, segno che forse in futuro potrebbe esserci spazio per un impegno maggiore con Zelig e i suoi tantissimi comici, tra personaggi storici e new entry provenienti dal mondo della stand up comedy. Chissà se ai vertici dell’azienda non stiano ragionando sulla possibilità di riproporre Zelig anche nei palinsesti autunnali, magari con più puntate: d’altronde la reazione del pubblico è stata eccellente e se confermata anche nelle prossime due puntate, allora potrebbe diventare più di un indizio per Mediaset.

