Domenica In, Mara Venier infortunata: "Dovete abbattermi", la frase sfuggita dopo l'incidente in diretta

La trasmissione finisce prima, Pierpaolo Pretelli - che conduce il gioco a Domenica in- si ritrova conduttore all’improvviso. Mara Venier cade durante la diretta e deve fare i conti con un bernoccolo. Si tratta, sicuramente, di un momento molto difficile, ma lamdha Domenica in gode di ottima salute con ascolti altissimi che fanno gioire i piani alti di viale Mazzini.

“Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una storta, sò caduta di faccia con gli occhiali. L’unica cosa non mi sento di continuare, però sto bene. Va avanti Pierpaolo Pretelli, adesso abbiamo Memo Remigi e facciamolo entrare. C’ho un bel bernoccolo. Ma andiamo avanti con il programma, dai. Se mi date uno sgabello io vado avanti con l’intervista, datemi uno sgabello. Io continuo a condurre, non mollo. Mi dovete abbattere, io vado avanti”, dice sui social dopo la visita di controllo in ospedale.

Domenica in viene chiusa con 15 minuti di anticipo. Fanpage.it racconta che la conduttrice viene immediatamente trasportata in ospedale per un controllo medico. “Grazie a tutti per i messaggi. Poteva andare peggio. Adesso sto bene, un abbraccio“, continua sui social.

