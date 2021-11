Striscia la Notizia, "spacco tutto": per l'inviato a Napoli finisce in disgrazia

22 novembre 2021 a

Striscia la Notizia è costretta a documentare ancora una volta una aggressione ai danni di un suo inviato. Stavolta è toccato a Luca Abete e al suo cameraman essere minacciati verbalmente e soprattutto fisicamente durante un servizio che stavano girando nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. La troupe del tg satirico di Canale 5 si era recato nella periferia Est del capoluogo campano per documentare una vendita illecita di veicoli.

In pratica le auto venivano vendute senza regolare passaggio di proprietà: i clienti erano soprattutto clandestini, che quindi non hanno altro modo per acquistare una macchina. Il filmato completo di quanto accaduto andrà in onda nella puntata di stasera, lunedì 22 ottobre, ma intanto Striscia la Notizia ha rilasciato delle anticipazioni per ricostruire quanto accaduto. Tutto è partito con un complice del tg satirico che si è presentato dal venditore abusivo per acquistare un’auto: “Io te la do senza passaggio di proprietà. Non ti preoccupare, il documento lo metto io”.

Ovviamente i pericoli sono tutti di chi acquista: “Se c’è un posto di blocco ti sequestrano la macchina. A me però non interessa”. Allora Abete si è palesato, venendo minacciato insieme alla sua troupe: “Andate via, spegnete le telecamere. Ma credi che abbiamo paura? Io vi rompo tutto, vi schiatto a terra”. Abete e la troupe sono stati costretti a fuggire, dopodiché l’intervento delle forze dell’ordine hanno evitato il peggio.

