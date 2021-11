Striscia la Notizia, "la Guaccero ha osato presentarsi così": occhio a lì sopra... il dettaglio da lasciare interdetti

21 novembre 2021 a

a

a

"Ha osato presentarsi così". Bianca Guaccero rimproverata da Striscia la Notizia. Succede nella puntata di sabato 21 novembre andata in onda su Canale 5. Qui la conduttrice di Rai 2 si presenta a Detto Fatto con un vestito corto, ma dalle maniche gonfie che non piace ai conduttori del tg satirico di Antonio Ricci. "Al primo posto c'è lei - esordisce Sergio Friscia -. Vestito fucsia con maniche a sbuffo. I fan le hanno dato un 6 meno meno".

"Scusate, c'è un rumore molto forte". Bianca Guaccero ferma la diretta, ma in studio... robe mai viste

Ma per la conduttrice non è la prima volta che finisce nella rubrica "Moda caustica". Tempo addietro la Guaccero aveva indossato in studio un vestito maculato e sotto stivali alti neri. "Un look bestiale. Bianca si è data al maculato e il suo stilista alla macchia", aveva detto Ezio Greggio (all'epoca conduttore con Enzo Iachetti).

"Scusate". Bianca Guaccero vede Mara Venier e piange: video sconvolgente, non riesce ad andare avanti

Prima di lei nella rubrica solo Roberta Capua e l'astrologa di Pomeriggio 5, Ada Alberti. Insomma, ancora una volta l'outfit della Guaccero non viene promosso da Striscia la Notizia, sempre più che attenta ai look e sempre più impegnata a dare qualche indicazione in fatto di moda ai vip.

Detto Fatto verso la chiusura, indiscreto in Rai: ecco chi "ruba" il posto a Bianca Guaccero

Qui l'intera rubrica "Moda caustica" andata in onda su Striscia la Notizia nella puntata di sabato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.