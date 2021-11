Striscia la Notizia, Antonio Ricci contro il Corriere: "Non vuole far uscire la verità", altra bomba su Flavio Insinna

22 novembre 2021 a

Prosegue il botta e risposta a distanza tra Flavio Insinna e Striscia la Notizia. Tra il conduttore e Antonio Ricci, autore del tg satirico di Canale 5, ci sono diverse tensioni risalenti ad anni fa quando Striscia pubblicò uno sfogo di Insinna su una concorrente di Affari Tuoi. Qui il volto Rai ci andò pesante, al punto di rischiare la carriera. Dopo anni di silenzio, il presentatore de L'Eredità è tornato a parlare del fattaccio al Corriere della Sera (ecco il colloquio), senza mai citare Striscia che ha comunque deciso di dire la sua.

La trasmissione ha infatti pubblicato sul suo sito una lunga lettera in cui si riapre la faida. Questa indirizzata a Roberta Scorranese, autrice dell'intervista a Insinna. Oltre a ribadire "le falsità dette dal conduttore", Ricci sottolinea: "C’è più di un passaggio che ci lascia perplessi. Ci teniamo a rimarcare che le frasi pronunciate allora da Insinna non ci paiono tanto giuste, oltre che dette nel modo sbagliato". Striscia ricorda che nel famoso fuorionda "Insinna dice cosa avrebbero dovuto fare i responsabili del programma Affari tuoi: interrompere la registrazione e convincere la concorrente valdostana ("Nana di m***") a rifiutare l’offerta della dottoressa, anche con la violenza".

E Insinna a detta di Ricci sapeva bene che la sfuriata era stata registrata. "Per me potete mandà i video, i telefonini, le cose, quello che ve pare - urlava il conduttore nel fuorionda -. Per me potete mandare i messaggi a Leone, alla Rai. Siete solo dei sorci che parlate dietro". Per il tg satirico, dunque, anche nell'intervista il conduttore di Rai 1 avrebbe mentito. Oltre a Insinna nel mirino di Striscia ci finisce il Corriere: "Dalla replica che hanno pubblicato loro cosa si capisce? Niente! O forse si capisce che il Corriere non vuole chiarire ai propri lettori come sono andate veramente le cose".

