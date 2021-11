Quarta Repubblica, il sospetto di Giorgia Meloni sul vaccino: "Il dato sul costo ancora secretato, perché?"

23 novembre 2021 a

Ospite di Quarta Repubblica Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha detto la sua sul Covid e il vaccino durante la puntata di lunedì 22 novembre andata in onda su Rete 4. E senza risparmiare il governo. Da unica forza all'opposizione la Meloni si è detta contraria alla proroga dello stato di emergenza: "No, non la voterò". Il motivo? Presto detto: "C’è un problema di ordine costituzionale, al massimo in Italia può durare due anni. Non è più emergenza questa, lo stato di emergenza nel merito non puoi prorogarlo".

Dubbi anche sul Green pass. Nel salotto di Nicola Porro, la leader di FdI si dice contraria anche alla certificazione verde, che avrebbe dovuto garantire la libertà e invece "oggi parliamo di nuovo di lockdown, regioni colorate, cenoni a Natale con il limite della capienza". Al governo guidato da Mario Draghi la Meloni rimprovera la "confusione". Soprattutto sulla campagna vaccinale: "Abbiamo messo il Green pass europeo a 9 mesi, poi portato a 12 e adesso lo stiamo riportando a 9, ma il vaccino dura 6 mesi. Sulla base di quale evidenza scientifica? La gente ha pensato che il vaccino durasse 12 mesi. Quando hanno detto che con il Green pass si era al sicuro la gente si è levata la mascherina".

Per non parlare poi del caos su AstraZeneca: "Non si capisce niente. La gente si preoccupa, non sono no vax, sono persone spaventate". Infine il dubbio sul vero prezzo del vaccino contro il coronavirus e l'attività dell'esecutivo: "Ancora oggi il dato sul costo del vaccino è secretato, perché non possiamo sapere quanto lo paghiamo? Serviva serietà, trasparenza e informazione".

