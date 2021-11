Storie Italiane, Linda Batista-choc: "Massacrata a colpi di tacco in faccia". Immagini terrificanti, come la hanno ridotta

23 novembre 2021 a

a

a

Linda Batista è intervenuta in collegamento a Storie Italiane per raccontare la brutta vicenda in cui è stata coinvolta. L’attrice ha ancora il volto segnato dalle botte prese nel corso della serata in cui è intervenuta durante una festa per aver difeso un ragazzo omosessuale da un gruppo di omofobi. Il tutto si è verificato a Dubai e non ha affatto lasciato indifferente Eleonora Daniele, che ha mostrato le foto del volto della Batista.

"Vomito imposto a milioni di italiani". Morgan, gli insulti a Milly Carlucci: l'ultimo terremoto in Rai

“Quando vedo queste immagini piango, sono orgogliosa - ha dichiarato l’attrice - ringrazio tutti i miei amici. È difficile raccontare, solo ora sono consapevole di quello che è accaduto”. La sua versione dei fatti è la seguente: “Sono andata a cena con degli amici italiani e sono andata a una festa di compleanno, ero insieme a diverse persone e c’era anche questo ragazzo, una persona di una gentilezza ed educazione unica. Mi ha chiesto di non fare il suo nome, eravamo all’Armani Privè, uno dei posti più belli di Dubai”. Tutto procedeva per il meglio, fino a quando non sono arrivate alcune persone che hanno iniziato a guardare in modo provocatorio il ragazzo.

In lacrime per Giampiero Galeazzi, lo strazio di Maurizio Costanzo: mai visto così | Guarda

“Era una vera e propria aggressione omofoba - ha raccontato la Batista - lo hanno spinto e io non sono riuscita a rimanere in disparte”. Così facendo è diventata lei vittima dell’aggressione: “Mi hanno colpito alla testa con una bottiglia, a quel punto ho perso i sensi e non ricordo nulla, ma mi hanno detto che una donna del gruppo ha continuato a picchiarmi e mi ha colpito al volto con il tacco della scarpa”. E infatti le sue condizioni erano molto serie: Linda ha perso molto sangue e in ospedale le sono stati messi 45 punti in faccia. Adesso sono in corso le indagini.

Botte da orbi e telecamere distrutte. Orrore a Napoli, un massacro per gli inviati. La Daniele ferma tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.