Non è l'arena, boom di contagi tra rumeni: la bomba di Giletti, ciò che pochi sapevano sull'emergenza-Covid

Tutto pronto per una nuova puntata di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7 che ritorna oggi, mercoledì 24 novembre, ovviamente in prima serata. La puntata, si apprende, si aprirà con un lungo segmento sull'emergenza Covid, il focus tutto sul nuovo Super green pass la cui versione definitiva verrà partorita a brevissimo in Consiglio dei ministri.

Sempre in tema-pandemia, ecco che Non è l'Arena si sposterà ad Aprilia, uno dei comuni con il più alto tasso d'evasione vaccinale d'Italia e dove si sta registrando un boom di contagi che, in termini percentuali, non ha eguali in Italia. Contagi che sono andati soprattutto a colpire la locale comunità. Sempre in tema di Covid, la parte dedicata all'universo no-Pass e no-vax: interverranno Luca Telese, Pierpaolo Sileri, Maria Rita Gismondo, Nino Cartabellotta e Sandra Amurri, mentre in collegamento c’è il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Dunque, passando ai temi "giudiziari", ecco che si tornerà ancora a parlare della misteriosa vaccinazione di Pippo Franco e dell'inchiesta di Roma su Green pass falsi che vede al centro il medico Antonio De Luca. Infine, un focus economico: quali rischi corre l'Italia in vista delle restrizioni per Natale? Come aiutare i commercianti a sopravvivere? In studio, in questa parte di trasmissione

