Striscia la notizia contro Dario Franceschini: "Chi ha assunto al Ministero senza concorso". Fuori i nomi: scandalo politico

25 novembre 2021 a

Ventotto dirigenti nominati dal ministro della Cultura Dario Franceschini, tutti senza concorso. Anche Striscia la notizia picchia duro sul big del Pd, con un servizio di Pinuccio. L'inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci spiega: "Sfruttando una deroga a un decreto legge non hanno fatto il concorso e bastava il curriculum, con Pec o raccomandata. Alcuni senatori della Repubblica si sono agitati e hanno fatto una interrogazione parlamentare in cui hanno scritto che alcuni di questi 28 potrebbero avere rapporti amicali o parentali con persone del Ministero".

Lo conferma la senatrice Margherita Corrado, membro della Commissione Istruzione pubblica e Beni culturali di Palazzo Madama, tra i firmatari della interrogazione: "Queste posizioni sono state assegnate senza concorso e l'anomalia sta nella discrezionalità assoluta. Se il criterio poteva essere la competenza e l'esperienza non è stato sempre preso nella dovuta considerazione. Diffusi i nomi, sono iniziate a circolare le informazioni dei rapporti tra i selezionati e il ministro,i suoi uomini e altri dirigenti del Ministero che hanno un peso tale da poter orientare le decisioni della Commissione". In altre parole, l'ombra del familismo e del conflitto di interessi torna ad aleggiare: il solito vizietto italano.

"Diamo una mano a Franceschini - ironizza Pinuccio -, non ce la fa a leggersi tutti i documenti quindi lo aiutiamo e lanciamo un nuovo format, Gli Amici di Franceschino". Via al casting: sul palco compare anche Nicola di Bari, cugino dell'inviato di Striscia che vorrebbe fare il dirigente, sa verniciare ma soprattutto ballare il tip tap. Più cultura di così non si potrebbe: assunto. Forse andata veramente così anche al Ministero.

