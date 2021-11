Striscia la Notizia, Vittorio Sgarbi ospite di Zona Bianca su Rete 4? Beccato così in diretta

25 novembre 2021 a

Vittorio Sgarbi ha conquistato un posto d'onore nella seguitissima rubrica di Striscia la Notizia dedicata a errori, strafalcioni e gaffe in tv. Il critico d'arte è stato beccato mentre dormiva in diretta, durante un collegamento con Zona Bianca, la trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Nei filmati mandati in onda, si vede benissimo come Sgarbi non riesca proprio a tenere gli occhi aperti.

"Pimpante e fumantino Sgarbi che dorme col telefono in mano, avrà passato una nottataccia, si sarà addormentato contando le capre", ha commentato ironicamente uno dei due conduttori del tg satirico, Roberto Lipari. Che ogni tanto, tra una gaffe e l'altra della rubrica, tornava a vedere se il critico si fosse per caso svegliato. E invece no, nulla da fare. Gli strafalcioni televisivi, però, non finiscono qui. Nel mirino di Striscia c'è anche una nota trasmissione televisiva.

"A Unomattina in Famiglia è ospite l'attore Nicolas Maupas e Ingrid Muccitelli ci ricorda quando potremo avere il piacere di vederlo in tv", spiega il conduttore Sergio Friscia. "Noi ti vedremo quindi con 'Mare fuori' giovedì, no mercoledì scusami, su Rai 1, no su Rai 2. Scusate sto facendo confusione", ha detto la conduttrice. Seguita poi dal collega Tiberio Timperi, intervenuto per sdrammatizzare con una battuta: "Manca solo una cosa su Rai3". "Ingrid fa concorrenza al suo ospite, Nicolas fa due serie tv, lei fa una serie di strafalcioni", ha chiosato Friscia.

