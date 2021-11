Dritto e Rovescio, orrore contro Matteo Bassetti: "Lo rispetto come criminale nazista", chi è la bestia

26 novembre 2021 a

a

a

Fanno discutere e suscitano clamore le dichiarazioni - agghiaccianti - rilasciate alla trasmissione Dritto e Rovescio, in onda giovedì sera su Rete 4 e condotto da Paolo Del Debbio, dal capo dei "guerrieri" no vax intervistato senza però mostrarsi in volto. "Io non esisto come persona", ha sottolineato l'attivista no vax, parlando di "lotta non violenta". Dunque prende di mira il professor Matteo Bassetti: "Noi abbiamo il rispetto di Bassetti come uomo, noi non lo rispettiamo come nazista quando ci vuole imporre la vaccinazione". Un orrore, sconvolgente.

Il capo dei "guerrieri" no vax ha poi negato che vi siano state decine di migliaia di morti a causa del virus: "Sono dati che non valgono un tubo... Non ci frega del numero. Il punto è che dal momento che vuoi violare il mio diritto al consenso, sei un criminale, qualsiasi dato tu mi dia", ha continuato a blaterare nel corso dell'intervista

"Perché mi danno del no-vax". Il business del vaccino, Ranucci rincara la dose: bomba in studio da Floris

Infine ha continuato andando oltre il coronavirus, tirando fuori l'idea del grande complotto mondiale: "Imporranno vaccinazione continue, se non riusciranno con il Covid tireranno fuori un altro virus e poi imporranno il controllo totale. Quando tu avrai il collegamento con una rete che attraverso questo microchip manda quello che gli pare, perché tu hai dentro queste sostanze quindi ti condizionano quando vuoi. Possono spegnerti in cinque minuti, possono dire: 'Ti comporti male? Ti faccio venire il mal di testa'". Un intervento che ha lasciato interdetti gli ospiti in studio e lo stesso conduttore Del Debbio. Deliri e farneticazioni che fanno capire che dietro certe frange si nascondono pericolosi individui.

"Perché mi danno del no-vax". Il business del vaccino, Ranucci rincara la dose: bomba in studio da Floris

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.