Striscia la Notizia, pugno in faccia a Brumotti: “Agguato in ospedale”, il video-choc

26 novembre 2021 a

a

a

Striscia la Notizia ha deciso di tornare ad affrontare il caso dell’aggressione subita da Vittorio Brumotti lo scorso 5 ottobre, quando era impegnato a documentare lo spaccio di droga dilagante in quel di San Severo. Nella vicenda era finito coinvolto anche il trapper Paname, secondo cui i poliziotti del luogo sono corrotti: “Quegli sbirri sono pagati, prendono 40mila euro ogni tre giorni”. Non sapeva però di essere ripreso dalle telecamere del tg satirico: proprio il video delle sue dichiarazioni ha scatenato il caos.

Dopo aver ricevuto un pugno in faccia, Brumotti era stato portato al pronto soccorso: all’esterno però aveva trovato ad “accoglierlo” i due aggressori. Insieme al biker c’era il giornalista Vincenzo Rubano: quest’ultimo, mentre il biker si faceva curare, è stato aggredito nonostante la presenza dei poliziotti in borghese, rimediando calci alla schiena e a un braccio. Il giornalista era però riuscito a registrare tutto con in cellulare, ma a quel punto sono iniziati i problemi: i poliziotti gli avevano detto che gli aggressori erano disposti a scusarsi se lui avesse cancellato il video.

Spaccano la faccia a Brumotti: "Un proiettile costa 1 euro, se torni qua...". Botte e minacce, video sconvolgente | Guarda

Rifiutatosi, Rubano è stato minacciato e poi ha subito l’insistenza addirittura dei poliziotti, che volevano lo smartphone. A quel punto è tornato Brumotti, che ha guadagnato tempo e fatto inviare il video a un amico fidato. “Il fatto grave - ha commentato l’inviato di Striscia - è che una volta che hanno visto che non avevamo più il video, gli agenti si sono tranquillizzati”.

"Figlio di put***, ti staccherei gli occhi". Brumotti minacciato di morte: chi è davvero quest'uomo, Striscia lo inchioda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.