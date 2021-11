Le Iene, "ammesso che mi vogliano": un clamoroso appello a Pier Silvio Berlusconi? Chi si candida

27 novembre 2021 a

Una roboante auto-candidatura per Le Iene, il programma di Italia 1. Il tutto avviene nel corso di TvTalk, il programma del sabato pomeriggio in onda su Rai 3, nella puntata di oggi, 27 novembre. Tra gli ospiti ecco Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, il quale si è raccontato a tutto tondo, parlando anche del suo prossimo progetto cinematografico. E, come forse tutti ricordano, la carriera di Pif fu lanciata proprio dalla sua partecipazione a Le Iene.

E così, ad un certo punto, la domanda è piovuta in modo spontaneo: ma dopo tanti anni, Pif, tornerà a lavorare in televisione e, in particolare a Le Iene? E lui, candidamente, ha risposto in modo sostanzialmente affermativo: "Ammesso che mi vogliano". Già, chissà se Pier Silvio Berlusconi sarebbe pronto a riaccoglierlo nella sua scuderia. Il dado è tratto.

Pif è stato per lunghi anni uno dei volti di punta de Le Iene, per poi passare a Il Testimone, il format andato in onda per la bellezza di nove stagioni su Mtv, un programma tra i più apprezzati nella storia recente del piccolo schermo italiano. A Il Testimone Pif si spendeva in interviste peculiari, con un approccio singolare, a personaggi che si trovavano spesso in situazioni incredibili. Ma Pif non incontrava quelle persone per dileggiarle, ma per approfondire in modo preciso esistenze fuori dall'ordinario.

