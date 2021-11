Verissimo, Teresa Langella crolla in studio: "Mi vergogno". Abusi sessuali, scene drammatiche dalla Toffanin

27 novembre 2021 a

“Mi vergogno, provo a fare la dura, ma è difficile": Teresa Langella, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato di un suo dramma personale, che ha avuto il coraggio di denunciare. L'ex tronista di Uomini e donne ha rivelato di essere stata abusata da un medico: "Durante le visite di controllo, lui diceva che per privacy era giusto che mia madre, che mi accompagnava, restasse fuori. Io mi fidavo di lui. Le visite non si fermavano solo al seno perché lui era dell’idea che anche altre parti del corpo erano collegate. Io ho affrontato Uomini e Donne con tutto questo dentro, mi vergognavo”.

La cantante e influencer è scoppiata a piangere, ma ha anche detto di voler provare a reagire: "Voglio essere forte per tutti i messaggi che ho ricevuto". Secondo lei, comunque, non è giusto che una donna debba sentirsi in difetto: “Sono qua per dare forza anche a chi quella voce pensa di non averla”. La Toffanin le ha espresso la massima solidarietà e ha cercato di darle forza: "Tu sei forte perché sei qui, ricordatelo. So che sei molto agitata”.

La Langella, poi, ha provato ad andare avanti ma senza riuscirci. L'agitazione era troppa. E così la conduttrice ha deciso di chiamare in studio a Verissimo il fidanzato Andrea Dal Corso, che era dietro le quinte, per calmarla. E quando la Toffanin ha chiesto ad Andrea come abbia reagito dopo aver saputo delle violenze subìte dalla sua fidanzata, lui ha rivelato: “Mi sono arrabbiato e nei giorni a seguire mi sono odiato per aver reagito in quel modo. Avrei dovuto solo ascoltare".

