Domenica In, Pierpaolo Pretelli "silurato". Show soppresso dopo due puntate, voci pesanti

Gelo profondo a Domenica In. Già finita dopo due settimane l'avventura di Pierpaolo Pretelli. Ad annunciarlo, con gentile metafora, proprio Mara Venier che tanto aveva voluto accanto a sé l'ex velino di Striscia la notizia. Reduce dall'ottima performance a Tale e quale show, l'ex gieffino aveva conquistato le simpatie di Zia Mara tanto da meritarsi un'ospitata fissa nello show domenicale di Rai1, con tanto di spazio personale

"Lo show di Pierpaolo Pretelli". Qualche minuto alla conduzione solitaria, una promozione tanto rapida quanto inattesa. La scorsa settimana, poi, con la caduta e l'infortunio occorsi alla Venier, Pretelli si è visto costretto a prendere in mano le redini dell'intero programma. Sfida ardua, ma non sarebbe questo il motivo del suo ridimensionamento.

Il mini show quiz pare non aver convinto i vertici Rai sia in termini di impatto nella curva degli ascolti sia per la qualità del format stesso, giudicato banale e "già visto" ."Era talmente un gioco bello e unico che ce l’hanno portato via. Lo volevano in America, Canada, Francia, e noi glielo abbiamo dato", ha glissato con ironia la Venier, annunciando al pubblico la cancellazione. Pretelli però non se ne andrà.

Incalzata da Alba Parietti, la padrona di casa ha confermato: "No, Pretelli me lo sono tenuto, lui ormai sta vicino alla zia". La nuova sfida è un altro gioco musicale: una riproposizione di quel Musichiere. che ha fatto la storia della Rai e della tv italiana, con due squadre, formate da Alvise ed Elisa Isoardi da un lato e Federico Lauri e Alba Parietti.

