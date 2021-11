Verissimo, Sandra Milo presa a calci in testa: "Mi ha spaccato tutto", chi è l'insospettabile mostro

Francesco Fredella 29 novembre 2021 a

a

a

Miracolata. Per Sandra Milo il passato è stato sicuramente infernale. Ora l'ultima diva de La Dolce vita racconta a Verissimo quello che ha dovuto subire quando era giovanissima. Un racconto choc che lascia tutti senza parole.

"Ma che lavoro fai?". Sandra Milo fuori controllo su Rai 1, Amadeus disperato: il gelo



A 15 anni il suo primo matrimonio, Sandra Milo aveva sposato un marchese. Ma tra le mura domestiche iniziano subito le violenza. Purtroppo. Trattiene a lacrime a fatica e svela: “Io porto ancora delle ferite incancellabili sul mio corpo. Sono stata presa a calci sulla testa con tale violenza che mi si era spaccata la mascella, il naso e le orecchie”.

"Tuo figlio è morto". Agghiacciante telefonata in diretta a Sandra Milo: dopo 31 anni di silenzio... un'accusa pesantissima





Sempre a Verissimo Sandra Milo svela di aver subìto tanti interventi proprio per queste botte ricevute: le tolgono delle vene per ricostruire i timpani. Il vero amore della sua vita, però, è sicuramente Federico Fellini. “Non riesco a pensare che non ci sia più”, dice. “Non riesco a pensare che lui non ci sia più”. Si dice che Sandra sia stata nel tempo la sua unica musa ispiratrice. Sandra, nel corso di questi anni, svela tutti i particolari di quel rapporto fatto di amore, grande rispetto e passione. Che, nonostante gli anni, non è mai svanita.

"Cosa ho visto quando ho fatto la terza dose": vaccino, il dramma raccontato da Sandra Milo





E poi dalla Toffanin parla di sua figlia. "Un miracolo", racconta. Era stata dichiarata morta dopo il parto, una suona la prese in braccio e iniziò a respirare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.