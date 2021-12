Striscia la Notizia, Fedez attapirato: "Mi candido", la proposta 'indecente' ad Antonio Ricci

02 dicembre 2021 a

a

a

A Striscia la notizia, in onda tutte le sere su Canale 5, Valerio Staffelli stavolta ha consegnato a Fedez il Tapiro d’oro, il sesto della carriera. La scelta è stata fatta dopo che durante un live di coppia su Twich il rapper ha ruttato rumorosamente, disgustando la moglie Chiara Ferragni, che si è lamentata pure della qualità del sesso coniugale.

"Soldi o candidatura blindata". Striscia, un siluro contro Silvio Berlusconi: un caso clamoroso a Mediaset

"Eh, sto diventando vecchio. Ho perso lo smalto", ha commenta Fedez, 32 anni, ricevendo il Tapiro da Valerio Staffelli. Il cantante ha poi fatto una promessa: "Basta rutti e scoregge". Con Staffelli che lo ha poi salutato proponendolo come nuovo conduttore di Striscia. Palla subito colta al balzo dal cantante che ha rilanciato: "Antonio (Ricci), quando vuoi: sono qua", si è offerto Fedez.

"Che schifo, mi sto pisc*** addosso". Incontrada sorpresa così da Striscia: imbarazzo sul palco | Guarda

In quella diretta Twitch Chiara Ferragni oltre a lamentarsi del cattivo gusto del marito, si era lamentata anche della qualità del sesso coniugale, dando luogo ad una vera e propria discussione di coppia in diretta Twitch. “No amore, al prossimo me ne vado”, aveva tuonato dopo il rutto. Poi aveva svelato un retroscena: “No veramente, io li odio. È una cosa orrenda. Anche Leo ora rutta perché tu continui a ruttare”. Ma Fedez, davanti alle telecamere di Striscia, ha promesso di non farlo più. Ci crediamo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.