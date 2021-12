Greta Beccaglia, l'ex conduttrice del Tg1 Cinzia Fiorato: "Pacche e molestie, non solo da colleghi e capi"

03 dicembre 2021 a

Continua a tenere banco il caso di Greta Beccaglia, la giornalista che al termine di Empoli-Fiorentina ha ricevuto una pacca sul sedere in diretta televisiva da parte di un tifoso. Partendo da quanto accaduto alla collega, Cinzia Fiorato (ex conduttrice del Tg1) ha scritto un post su Facebook in cui ha denunciato le molestie, le discriminazioni e il sessismo che ha vissuto in Rai e non solo in oltre trent’anni di carriera.

“Ho incontrato molti colleghi che hanno cercato di ricattarmi sessualmente nella mia vita professionale - ha scritto la Fiorato - ho avuto diverse ‘pacche’ non gradite, commenti volgari, parole sussurrate, avvicinamenti arbitrari, sguardi invasivi e invadenti. Non mi è arrivato tutto solo dai colleghi e nemmeno solo dai miei superiori, il mondo della televisione è arricchito da diverse categorie i lavoratori, ci sono stati molti tecnici, molti impiegati, molti operai che si sono permessi cose che non si dovevano permettere, gravi e men gravi”.

“Per fortuna oggi è cambiato molto - ha evidenziato l’ex conduttrice del Tg1 - per fortuna oggi la gogna comincia a essere per il molestatore e non per la molestata, come fu per me. C’è ancora qualcuno che nicchia, che non si arrende e ripete fra i denti ‘e che sarà mai’, ma il suo è un sussurro, fortunatamente. C’è ancora tanto da fare e il pericolo di procedere ‘un passo avanti e due indietro’ è sempre in agguato, ma dobbiamo resistere e insistere. Io sto ancora aspettando giustizia e spero che Greta - ha chiosato la Fiorato - l’avrà un po’ anche per me”.

