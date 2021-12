Verissimo, qui si fa la storia: "Per la prima volta in tv", il colpaccio di Silvia Toffanin

03 dicembre 2021 a

Silvia Toffanin è pronta a tornare con il doppio appuntamento che sta caratterizzando il palinsesto di Canale 5 nel fine settimana. Verissimo sta riscuotendo grande successo anche in questa edizione e nonostante lo sdoppio: non è semplice andare in onda con lo stesso format per due pomeriggi consecutivi, sabato e domenica, eppure la Toffanin ci sta riuscendo benissimo, grazie anche agli ospiti di livello.

Per quanto riguarda la puntata di sabato 4 dicembre, ci saranno Aka7even, Paola Ferrari, Stefania Orlando, Elena Santarelli con il marito Bernardo Corradi ed Elisa Di Francisca. Nella puntata di domenica 5 dicembre, invece, toccherà a un’altra coppia sottoporsi all’intervista della Toffanin: si tratta non di una coppia qualsiasi, bensì di quella formata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che per la prima volta sarà in tv insieme per raccontarsi.

La Bruganelli sta facendo un ottimo percorso televisivo in qualità di opinionista del Grande Fratello Vip: la sua rivalità con Adriana Volpe e i suoi interventi mai banali stanno piacendo molto al pubblico del reality condotto da Alfonso Signorini, al punto che capita a volte che lei e la collega spesso siano le vere protagoniste, capaci di creare più dinamiche interessanti rispetto a tanti concorrenti che sono all’interno della casa di Cinecittà.

