Otto e Mezzo, Lilli Gruber insulta il centrodestra: "Sul Covid continua a fare danni"

Si parla anche di coronavirus a Otto e Mezzo. Nella puntata in onda venerdì 3 dicembre interviene la stessa Lilli Gruber. La conduttrice di La7 attacca infatti Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Il centrodestra fa ancora danni, Salvini si dichiara tutt'ora free vax e la Meloni contro il Green pass". Una frase che non piace ad Alessandro Giuli: "Non è vero, loro non sono mai stati negazionisti e non sono nemmeno mai scesi in piazza con i no vax".

"Beh, ma quelle frasi sono ambigue per strizzare l'occhio a chi è contro ai vaccini", prosegue ancora la Gruber che trova sostegno in Sandra Zampa. Poco prima era stato Andrea Scanzi a prendersela con la coalizione di centrodestra. Questa volta però per altri motivi: il Quirinale. "Siamo nel 2021, non si può ancora parlare di Berlusconi al Colle. È un condannato". Per il giornalista Lega e Fratelli d'Italia dovrebbero pensare a un altro candidato e lasciare perdere il nome dell'alleato.

Non solo, perché Scanzi si dice anche scettico rispetto a quanto spera la leader di FdI: "Su quali basi Giorgia Meloni asserisce che, a prescindere da chi andrà al Quirinale, andremo a votare? Anche con Draghi al Quirinale si troverebbe un accrocchio per tirare a campare".

