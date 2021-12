Barbara D'Urso, Pier Silvio Berlusconi ha deciso: fiducia alla conduttrice, guiderà La Pupa e il Secchione

Gabriele Fazi 04 dicembre 2021 a

a

a

Esperimento coraggioso o idea folle? Filtra un'indiscrezione dai piani alti di Mediaset: sarà la "nuova" D'urso a condurre la "nuova" Pupa. Nei comitati editoriali del Biscione ormai c'è un mantra: per fare programmi di successo non basta una buona idea e non basta una conduzione top. Il flop, ormai, è sempre dietro l'angolo. Bisogna uscire dal quadrato, quella che "barbaramente" si definisce «zona di conforto». E dicono sia stato Pier Silvio in persona a romperlo quel quadrato, affidando alla d'Urso una missione possibile: reinventare se stessa e fare una crasi tra la "Pupa1" programma gioioso e spensierato e la "Pupa2" programma con dinamiche e racconto in clima reality. Il ragionamento è semplice: la d'Urso ha una tecnica di conduzione top e migliaia di ore di volo, si presta perfettamente a rafforzare Italia 1 sommando a un pubblico tipicamente più giovane un pubblico più familiare abituato al racconto.

"Salutiamola". La Littizzetto fa il nome "tabù", Mara Venier resta di sasso: guardate la sua faccia | Foto

E in effetti il progetto dell'Azienda è proprio questo: portare novità su Italia 1, alzare il livello di una rete che non ha problemi di ascolto ma di aderenza all'immagine di rete giovane che oggi però non può più essere confinata ai giovani. Ma si apre un primo dubbio: c'è il rischio di togliere pubblico a Canale 5? Sì che c'è, e pare che l'idea per evitarlo sia programmare la Pupa il martedì sera contro le partite di Champions League dell'ammiraglia guardate da un pubblico quasi tutto maschile. E poi il dubbio finale: ma la d'Urso accetterà? A lei questo gioco conviene? I bene informati sono convinti di sì: non ha niente da perdere.

"Non diciamo fesserie, milioni di morti". Irene Pivetti e la truffa delle mascherine, la D'Urso sbotta: cala il gelo

Se il gioco riesce, andare in "prestito" su Italia 1 e fare bene sarebbe un ritorno di successo in prime time, con il merito di aver aiutato rete e azienda a dare nuovo smalto a un titolo un po' fiacco (ultima edizione condotta da Andrea Pucci con la maggiorata Francesca Cipriani). Andasse male, nessuno potrebbe farle una colpa e anche i detrattori noterebbero il suo netto cambiamento di stile in genere tailleur, cambiamento che ora a Pomeriggio 5 vedono in pochi. Se sarà un esperimento o un'idea folle lo sapremo a fine febbraio 2022, quando debutterà La Pupona e il Secchione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.