Verissimo, Pier Silvio Berlusconi e l'impensabile confessione sulla De Filippi: "Durante il lockdown...", l'ora della paura

Qui Verissimo, teatro del sentito omaggio di Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi, nel giorno del 60esimo compleanno di quest'ultima, ieri domenica 5 dicembre. Da Silvia Toffanin ecco infatti apparire l'ad del Biscione, che in tv ci va pochissimo. Anzi, non ci va quasi mai. Ma l'occasione era troppo importante: il compleanno di una delle regine del piccolo schermo e, soprattutto, di Cologno Monzese.

E alla de Filippi, Pier Silvio ha dedicato parole davvero toccanti: "Cara Maria oggi per te è un giorno importante, raggiungi un traguardo bellissimo per la vita. Lo raggiungi con la soddisfazione di tanti successi che hai creato. Oggi è però un giorno importante per tutta Mediaset e la tv italiana. I tuoi successi contano non solo per quanto sono stati grandi ma per come li hai raggiunti - ha sottolineato -. Hai inventato un nuovo modo di fare televisione, con quel tuo modo diretto e asciutto sei arrivata dritta al cuore degli italiani. Hai toccato direttamente il loro cuore. Grazie per il lavoro fatto per Mediaset e per il lavoro che farai con noi nei prossimi anni", ha rimarcato.

Ma non è finita. Il figlio del Cavaliere è poi entrato nell'intimo, si è sbottonato sul legame privato che ha con la conduttrice di molti programmi su Mediaset: "Devo dirti che personalmente mi emoziona farti gli auguri. Io e te ci capiamo, abbiamo una sintonia emotiva speciale. Penso ai momenti dei lockdown dove sentendoci più volte per gestire le questioni di lavoro, ci siamo trovati a parlare delle nostre paure, dei nostri sentimenti. E più volte ci siamo detti chiamami a qualunque ora. Devo dire che il rapporto che c’è tra di noi, di stima e rispetto professionale, e di affetto e di fortissimo legame umano è qualcosa che tengo proprio nel mio cuore. Penso che tu sia una persona speciale, so che posso contare su di te e che tu puoi farlo sempre su di me. Ti voglio tanto bene. Buon compleanno", ha concluso Pier Silvio Berlusconi.

