Verissimo, Caterina Balivo-choc sul marito: "Vorrei chiamare l'avvocato, ma...", un dramma in famiglia

Per la prima volta Caterina Balivo parla della crisi coniugale con Guido Maria Brera. E lo fa da Silvia Toffanin a Verissimo. Un piccolo passo indietro. Guido Maria Brera è un manager finanziario che è sposato con la Balivo da 30 agosto 2014 (la coppia ha due figli, Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, venuta alla luce nel 2017). “Non esiste la famiglia perfetta, questo servizio è bellissimo ma c’è stato un errore: avete detto una famiglia perfetta, ma non ce ne sono, nemmeno la mia che è fatta di sacrifici, litigi, crisi, di voglia di lottare per stare insieme, ma ci sono giorni in cui dico: ‘Preferisco stare sola’”, dice la Balivo su Canale 5.

E poi continua: “Noi conduttrici, attrici e donne abbiamo un compito fondamentale oggi: dobbiamo parlarne, raccontarlo perché è inutile che metto la foto perfetta e in quel momento invece sto vivendo una crisi di coppia. Secondo me è un errore che fai a te stessa e alle persone che ti seguono. O scegli di non raccontare o dici la verità”. Si tratta di una confessione improvvisa che prende tutti alla sprovvista. Le restrizioni a causa del Covid e, forse, la lontananza mettono a dura prova il matrimonio. “Io – racconta – avevo voglia di vivere, viaggiare, comunicare, stare in mezzo alla gente. Lui no, è più orso, riflessivo, voleva stare tranquillo a leggere, mentre io volevo tornare alla vita di prima”.

La conduttrice, poi, svela che per superare la crisi è servito il dialogo. “Anche se ci sono dei giorni in cui vuoi chiamare l’avvocato, bisogna aspettare a farlo…”, confida Caterina Balivo. “Sei arrivata a questo?”. “No, non sono arrivata a questo, ma certi giorni ho detto: ‘Basta’. Erano momenti in cui tu fai fatica a raccontarti come noi, ma ti racconti come tu. Con le parole sono un disastro. Io tiro fuori tutto, colpisco. Non si deve fare, ma lo faccio. Bisogna essere bravi a parlarsi. Le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive”: le parole di Caterina Balivo sono un fulmine a ciel sereno.

