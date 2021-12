Striscia la notizia, Vittorio Brumotti minacciato: "Ti vendono a pezzi", l'orrore davanti alle vittime della Uno bianca

07 dicembre 2021 a

Vittorio Brumotti è tornato a documentare le principali piazze di spaccio sparse su tutto il territorio nazionale. Stavolta l’inviato di Striscia la Notizia si è recato a Bologna, più precisamente nel quartiere Pilastro, che è purtroppo famoso per la Banda della Uno Bianca e per la vendita incessante di droga, che avviene davvero a tutte le ore del giorno e della notte.

“Lo abbiamo documentato - ha spiegato Brumotti mentre venivano mostrate le immagini - avviene h24 e sotto gli occhi di tutti. Diverse persone presidiano i portici dei palazzi, abbiamo seguito un pusher fino al luogo del deposito, che altro non è che una cassetta delle lettere, da cui tirano fuori grammi di cocaina. Qui c’è proprio un’organizzazione con turni di lavoro per vendere la droga - ha notato Brumotti - anche di giorno, ci sono gli stessi personaggi che presidiano la zona. Alcuni controllano l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine, altri ti indirizzano verso i pusher e poi arriva un ‘collega’ ciclista con la bamba in mano”.

Una volta che ha fatto la sua comparsa, Brumotti ha fatto intervenire le forze dell’ordine, che hanno eseguito controlli a tappeto. Ovviamente non sono mancate le consuete minacce all’inviato di Striscia: “Attento che ti pigliano e ti spaccano, ti possono mandare ancora in ospedale. Magari ti sequestrano anche, ti vendono a te come la bamba. A pezzi… stai attento”.

