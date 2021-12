Ballando con le Stelle, Milly Carlucci e un colpaccio tremendamente sexy: chi porta in studio

08 dicembre 2021 a

Novità a Ballando con le Stelle. La stessa Milly Carlucci ad annunciarla. Sarà Monica Bellucci la ballerina per una notte della seconda semifinale dello show in programma sabato 11 dicembre, in prima serata, su Rai1. “Ho una notizia che mi riempie di emozione ed è l’annuncio della prossima ballerina per una notte, di questo sabato, seconda semifinale di Ballando con le Stelle. Ed è Monica Bellucci, è un nome che mi fa sognare perché è una delle donne più carismatiche, più belle, più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni. Ed ho l’orgoglio di vedere un’attrice italiana che, veramente, è riuscita a fare successo in tutto il mondo… e vederla sul nostro palco. Quindi un’icona internazionale di bellezza, di bravura e di stile. Per noi e per voi“, ha annunciato tramite i suoi canali social la conduttrice.

Queste parole dell’emozionata Milly Carlucci, che sabato – oltre al ripescaggio – decreterà i finalisti della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Un tesoretto, quello della Bellucci. ancora più importante, in vista della tappa finale del talent show di Rai1. La Bellucci è impegnata a teatro con lo spettacolo Maria Callas – Lettere e memorie diretto da Tom Wolf. Uno spettacolo che la vede da sola in scena già andato in scena a Parigi, Atene e Lisbona, oltre che a Milano, Roma e Venezia.

Monica Bellucci poi è protagonista anche del film documentario diretto da Antongiulio Panizzi The girl in the fountain, uscito nelle sale ad inizio dicembre in cui viene raccontata la vita di Anita Ekberg, la protagonista della Dolce vita di Federico Fellini. Ad interpretare la musa del mitico regista riminese nel film è proprio Monica Bellucci, che attraverso la sua interpretazione ripercorre l’esistenza di Anita Ekberg fra le luci della ribalta, gli amori e anche le disgrazie che l’hanno vista protagonista. Una star a tutto tondo, quindi, per Milly Carlucci.

