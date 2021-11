Ballando con le Stelle, bomba di Ivan Zazzaroni: "Chi è davvero Selvaggia Lucarelli" e cosa accadrà dopo la rissa con Morgan

15 novembre 2021 a

a

a

La sensazione è che lo scontro durissimo tra Selvaggia Lucarelli e Morgan - avvenuto sabato scorso a Ballando con le stelle, in diretta su Rai1 - avrà degli strascichi pesanti. Nella puntata odierna di Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele, c’è stato un piccolo accenno su quanto accaduto, con tanto di intervento di Ivan Zazzaroni che fa parte della giuria del talent show condotto da Milly Carlucci.

"Mi ha scritto dopo la puntata". Selvaggia smaschera Morgan, finita malissimo a "Ballando" | Guarda

Il direttore del Corriere dello Sport è intervenuto dalla Daniele soprattutto per ricordare Giampiero Galeazzi, venuto a mancare a 75 anni, ma prima di chiudere il collegamento è stato interpellato sul litigio tra Morgan e la Lucarelli. “Lei è una che ha un ruolo di questo tipo - ha dichiarato - accetta anche un contraddittorio molto forte e non ha paura di questo genere di interlocuzione”. “Quello che mi sento di dire io è solidarietà a Selvaggia”, ha aggiunto la Daniele, che ha poi precisato che per questioni di tempo affronterà il caso scoppiato a Ballando nella prossima puntata.

"Ha esagerato". Morgan e la lite con la Lucarelli? Parla Mara Venier

Tra l’altro continuano a non placarsi gli animi, con la Lucarelli che è intervenuta sul suo profilo Instagram per rivelare che Morgan le ha scritto un messaggio privato in cui ha ammesso di aver recitato una parte e di non aver avuto alcuna intenzione di offenderla o aggredirla, dicendosi dispiaciuto per l’accaduto.

"Intervenuta la polizia". Morgan contro Selvaggia, delirio nell'atrio Rai: indiscrezioni-choc, finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.