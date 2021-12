Otto e Mezzo, Fabio Volo scherza con Alessandro Sallusti: la battuta che fa ridere tutto lo studio della Gruber

09 dicembre 2021 a

a

a

A "Otto e mezzo", in onda tutti i giorni su La7, in collegamento con Lilli Gruber ci sono il direttore di Libero Alessandro Sallusti, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, lo scrittore Fabio Volo e l'immunologa Antonella Viola. Tra gli argomenti lo sciopero nazionale contro la manovra, dei sindacati e del governo, ma anche le proteste dei no vax. Il dibattito si infervora tra Travaglio, favorevole allo sciopero, e Sallusti, che contesta quello indetto da Cgil e Uil.

"E' una minaccia. Il governo ha il dovere di ascoltare tutti ma il diritto di decidere" dice Sallusti mentre Travaglio poco prima aveva affondato l'esecutivo di Mario Draghi che avrebbe solo preso a pesci in faccia più volte le parti sociali, come il ritorno della legge Fornero. "Draghi decide e i ministri timbrano, il premier porta sul tavolo provvedimenti già decisi senza discussione".

"Un successo imbarazzante, sembra un regime". Sallusti, un'amara verità sul G20 guidato da Mario Draghi

alla fine un sorriso lo strappa Fabio Volo che sui titoli di coda del programma dopo aver sentito entrambi gli interventi domanda a Sallusti tra il serio e il faceto: "Ma tu direttore da dove ti colleghi? Vedo l'affettatrice dietro di te e pure l'aspirapolvere... Viene voglia di venire lì e tagliare un salame". Lo studio intero scoppia a ridere, compresa Lilli Gruber che chiude Otto e mezzo dicendo ai suoi telespettatori: "La risposta alla prossima puntata".

"Un successo imbarazzante, sembra un regime". Sallusti, un'amara verità sul G20 guidato da Mario Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.