Stasera Italia, Luca Zaia annuncia la zona gialla per il Veneto: "Superati due dei tre parametri previsti per il passaggio”

Il Veneto rischia la zona gialla “probabilmente dalla prossima settimana” Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia intervenendo a Stasera Italia su Rete 4 ed ha aggiunto: “Sono stati superati ad oggi due dei tre parametri previsti per il passaggio”. il govwernatore del Veneto ha parlato anche di immigrazione: "In Veneto abbiamo un ottimo modello di integrazione, il 12% della popolazione veneta è rappresentata da immigrati che sono i nostri nuovi veneti".

Da settimane il Doge sottolinea che In Veneto i pazienti ricoverati non vaccinati sono l'83% in terapia intensiva e il 53% nei reparti ordinari. Ed ha inziato a organizzare i Covid hospital, dedicati ai pazienti infettati dal Cov Sars2. Nella nuova mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) risultano in rosso ormai gran parte dell'Europa, escluse Spagna e Italia dove resistono poche regioni in arancione.

In Italia passa al rosso scuro anche il Veneto (insieme a Valle d'Aosta, Friuli-Venezia-Giulia e la provincia di Bolzano). In arancione in Italia resistono ancora Umbria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Quasi tutta l'Europa centrale e orientale risultano in rosso scuro. E oggi, giovedì 9 dicembre, l'annuncio che da lunedì prossimo il Veneto potrebbe passare in zona gialla. Per quanto riguarda le regole della zona gialla, scatta per tutti l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Ed è l'unico cambiamento perché con le regole sul Super Green Pass salta il limite di 4 persone non conviventi al tavolo. Nessuna variazione per quanto riguarda cinema, teatri e stadi: per entrare in questi luoghi, però, servirà il Super Green Pass.

