Striscia la notizia, disastro Covid nell'ordinanza: "Le mascherine Ffp2 per i bimbi". Nero su bianco, in che mani siamo

Continuano le inchieste di Striscia sulle mascherine. Un'ordinanza della Provincia di Bolzano obbliga di indossare quelle FFP2 o di equivalente protezione dai 6 anni in su. L'inviato di "Striscia la Notizia" Moreno Morello, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha fatto chiarezza sull'ordinanza poi rettificata con la specifica che si applica a partire dai bambini dai 12 anni.

In una nota la Provincia di Bolzano ha sottolineato infatti che nel trasmettere la rettifica "si è tenuto conto di un'indicazione ricevuta dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige". Il direttore generale del laboratorio di analisi BPSEC, ha però ricordato che "il Ministero delle Infrastrutture ha emanato una nuova linea guida che ha disciplinato senza equivoci come devono essere protette le vie aeree e quindi ha indicato che si possono utilizzare mascherine chirugiche o superiori. I bambini possono utilizzare esclusivamente la mascherina chirgurgica, dispositivo compatibile con questo segmento di età", ha spiegato il direttore generale.

Qualche settimana fa l'Antitrust si è pronunciata sulle mascherine amate dai vip (U-Mask) e ha inflitto una sanzione da 450mila euro alle società U-Earth Biotech Ltd e Pure Air Zone Italy S.r.l per pubblicità ingannevole. Una grande vittoria per il tg satirico di Antonio Ricci, che ha iniziato a occuparsi della vicenda già a dicembre 2020. La lunga inchiesta di Striscia la notizia sulle mascherine amate dai vip era iniziata a dicembre 2020. Paragonate dall’azienda che la produce ai dispositivi di protezione individuale (FFP2 o FFP3), secondo i test dei laboratori interpellati da Striscia la Model 2 risultava avere una capacità di filtrazione inferiore a quella di una comune chirurgica da 50 centesimi, la Model 2.1 non aveva invece superato i nostri test sulla respirabilità

