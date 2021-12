L'aria che tira, il sondaggio choc di Renato Mannheimer: "Quanti voti può prendere il partito dei no vax"

10 dicembre 2021 a

"Certo è che un partito dei No Vax potrebbe raccogliere tutta l'insoddisfazione e la protesta che circola sotto varie forme, dal complottismo al No Vax. Tanti cittadini arrabbiati potrebbero aggrapparsi a questa bandiera". Così Renato Mannheimer, ospite di L'aria che tira in onda tutti i giorni su La7 e condotto da Myrta Merlino, ha spiegato il potenziale politico che un partito politico ispirato alle teorie no-vax potrebbe avere. Una cifra non indifferente che però è subordinata a molte altre ipotesi", chiarisce il sondaggista.

"Un partito del genere potrebbe raggruppare tutta l'insoddisfazione e la protesta che adesso circolano sotto varie forme. Ci sono tanti cittadini arrabbiati, che potrebbero seguire questo percorso politico. Dipende da cosa dicono. Io non crederei a questo partito del genere, ma stimo che possa avere un certo appeal politico", spiega Mannheimer.

Una cifra, ricorda Merlino, che si avvicina ai numeri di Forza Italia. "Sì lo so, ma Forza Italia è un partito tranquillo che fa fatica a convincere. Questi invece se urlano, sbraitano, si prendono tutti gli arrabbiati. Però io li vedo con grande potenzialità a raccogliere tutta la rabbia che in questo momento c'è in Italia", conclude Mannheimer.

