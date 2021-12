Striscia la Notizia, peto a Mediaset: "Sanno tutti che quando ti sforzi...". Gerry Scotti la combina grossa

11 dicembre 2021 a

Teo Mammuccari è uno dei protagonisti de I nuovi mostri, seguitissima rubrica di Striscia la Notizia su Canale 5. Il tg satirico ha mandato in onda un momento piuttosto imbarazzante per il conduttore, quando faceva il giudice a Tu si que vales, insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Nel servizio si vede Mammuccari intento a fare delle flessioni con dei concorrenti, dei bodybuilder nello specifico. "Si mostra come un giudice prestante, nel senso che si presta a farsi prendere in giro", dice Roberto Lipari nel filmato.

Non appena il conduttore inizia a fare il primo piegamento, però, si sente un forte peto. Subito infatti si alza e dice di non essere stato lui, facendo no col dito. "Tutto il pubblico sa che quando ti sforzi...", è intervenuto allora Scotti ironicamente. I peti, poi, sono andati avanti anche con i piegamenti successivi. Ovviamente non si trattava di flatulenze reali, ma solo di effetti sonori, fatti partire dalla regia.

Qui la rubrica de I nuovi mostri di Striscia la Notizia

Alla fine, comunque, il giudice riesce nell'impresa e fa tutte le flessioni prestabilite. "Eppure c'è da dire che tra tutti i giudici Teo è sempre stato il meno flessibile", ha chiosato Lipari nel servizio. Nella rubrica, poi, compare anche Serena Bortone, in versione ballerina sulle note di "Gangnam Style" a Oggi è un altro giorno: "Un brano che ha fatto scuola, lei invece in una scuola di danza non è mai entrata", si sente nel filmato di Striscia.

