Claudio Baglioni, Pio e Amedeo a Uà: "Depravato, quanto guadagni? Qua sono le Cayman". Imbarazzo a Mediaset

12 dicembre 2021 a

a

a

Non convince molti telespettatori la presenza di Pio e Amedeo a Uà (Uomo di varie età), lo show di Claudio Baglioni del sabato sera su Canale 5. I due sguaiatissimi comici pugliesi hanno fatto "un blitz" in scena giocando con il grande cantautore romano, riconvertitosi a conduttore niente meno che sul palco del Festival di Sanremo, dopo essere stato ottima spalla di Fabio Fazio in Anima mia.

Chiara Ferragni e la leccata di piedi con Pio e Amedeo. Dago-bomba, la clamorosa verità dietro la rissa con Fedez





Pio D’Antini e Amedeo Grieco hanno punzecchiato a modo loro il padrone di casa, su temi "piccanti" e corrosivi. "Qua non è come la Rai dove devi dire a tutti quanto prendi - ironizzano -. Qua, Mediaset, sono le isole Cayman dello spettacolo. Dai quanto guadagni?". Resta top secret il cachet incassato da Mediaset, ma l'imbarazzo di Baglioni inizia a montare. Pio e Amedeo incalzano: "Ti vedremmo bene al Capodanno su Canale 5…". Certo, sul palco ci saranno già Albano Carrisi e la storica signora del San Silvestro di Mediaset, Federica Panicucci. Bazzecole, per i due comici: "Se vabbè, c’è la Panicucci ma già ti vedo a Bari, ubriaco a me***a. Tu spacchi Claudio".

Pio e Amedeo contro Fedez, smentita lampo in diretta: "Censura", nuovo clamoroso caso in Rai





Quindi lo accusano di essere un po' troppo snob: "Tu te la tiri Claudio, hai ancora quell’atteggiamento da Rai". "Ma no, non me la tiro", si difende lui. Ma Pio e Amedeo gli suggeriscono un "restyling": Per esempio, "tatuaggi a stellina sul petto, ai capezzoli". Un toccasana per la sua immagine e il suo rilancio artistico: "Abbiamo già il titolo per le copertine: Claudio Baglioni, sono tornato e sono più depravato". Via anche il nome, Baglioni. Sembra un nome d'arte più accattivante, "più corto, come quello dei giovani d’oggi". Claudio ricorda che da giovane, quando andava al bar sulla Prenestina, "mi chiamavano Agonia". Perfetto, chiosano Pio e Amedeo: d'ora in avanti sarà "Sciatica".

Chiara Ferragni contro Pio e Amedeo: "Simpatici come...". Via agli insulti: rissa senza precedenti





Sui social, però piovono critiche peri i due comici giudicati "fuori luogo" e troppo volgari per il genere di show impostato da Baglioni. Protestano i fan del cantautore: "Sono in saldo? Cachet in offerta al 70% di sconto?". "Ma hanno mai fatto ridere qualcuno?". "Ma alle battute di sti due mentecatti, dovremo ridere? Chiedo per un’amica e l’amica sono io", "Non reggo Pio e Amedeo. Avvisatemi quando se ne vanno" o "Quei due trogloditi chiamati per risollevare gli ascolti pure a Baglioni… Mamma mia a che livello siamo arrivati!" sono solo alcuni dei commenti più duri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.