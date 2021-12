Striscia la Notizia, Damiano dei Maneskin vi ricorda qualcuno? Somiglianza assurda, ciò che non avevamo ancora notato

18 dicembre 2021 a

Strappa un sorriso anche a Striscia la Notizia il video in cui Alex Belli si trasforma in Damiano David dei Maneskin. Nella puntata di venerdì 17 dicembre il tg satirico di Canale 5 ha mandato in onda il filmato diventato virale sui social, che vede dapprima il frontman della band romana cantare "Beggin'", poi l'ex concorrente del Grande Fratello Vip cantare e suonare un pezzo. Le telecamere riprendono anche la faccia basita di Aldo Montano, sorpreso per la performance un po' troppo audace.

Il risultato del mashup ha letteralmente fatto impazzire gli utenti del web che hanno commentato parlando di un duetto artistico mentre altri hanno sottolineato il fatto che Belli abbia rubato la scena a Soleil Sorge che mirava ad essere l’unica protagonista di questa edizione. "L'espressione di Aldo mi fa morire - scrive qualcuno -. È sconvolto. Quest'uomo non riesce a nascondere nulla, ha il viso che parla per lui". E ancora, chi ironizza: "Aiuto. Non ce la sto facendo. Non mi riprendo".

Altri invece si spingono addirittura ad affermare: "Nuova suoneria, non riesco a smettere di ridere. Ma non solo". Mentre Enzo Iacchetti la liquida così: "Una meravigliosa collaborazione scritta a quattro maneskin". E infatti Belli si è aggiudicato il primo posto nella classifica "I nuovi mostri".

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia con la classifica de "I nuovi mostri"

