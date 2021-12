Damiano dei Maneskin? "Cosa lo ho visto fare in albergo": una testimonianza sconvolgente sulla rock-star

06 dicembre 2021 a

Damiano David dei Maneskin non è solo un cantante. Dal passato del frontman della band romana spunta anche un'altra passione: lo sport. Damiano, infatti, prima di intraprendere un cammino musicale che lo ha portato fino ai vertici è stato un giocatore di basket. A raccontare chi è davvero è l'ex allenatore Massimiliano Ricca: "Quando andavamo a giocare in trasferta Damiano faceva eccezione - ha spiegato al settimanale Dipiù -. In albergo andava a letto alle 22 meno un quarto. Fare andare a letto all’orario prestabilito una squadra composta da 12 ragazzi era un’impresa titanica. Damiano è un ragazzo tranquillo e rispettoso delle regole, non ha mai dato problemi di alcun tipo".

A confermarlo è stata anche Vicotoria De Angelis. "Ho letto alcune parole di Victoria in cui diceva che Damiano va a letto alle dieci bevendo una tisana. Le credo, nelle sue parole ho rivisto il giovane Damiano", ha confermato Ricca.

Proprio Damiano, durante l'Eurovision che ha visto I Maneskin trionfare, era stato accusato di fare uso di droghe. Niente di più falso, come avevano già precisato Victoria e Thomas Raggi: "Damiano a malapena beve la birra" aveva detto la bassista mentre il chitarrista le faceva eco: "Sì, è proprio uno sfi**o, un imbranato: va a letto alle 23 con la sua camomilla".

