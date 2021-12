La prova del cuoco, dramma per Natale Giunta: terrificante caduta in monopattino, com'è ridotto

Francesco Fredella 19 dicembre 2021 a

Una brutta notizia per un ex volto de La prova del cuoco, il celebre programma di Rai 1. Si tratta di Natale Giunta, lo chef che ha raggiunto la popolarità televisiva nel programma di Elisa Isoardi. “È stato vittima di un brutto incidente che l’ha costretto a un intervento chirurgico”: a riferirlo è Fanpage. Si parla di naso rotto, diversi punti in testa e altri traumi. Il cuoco conferma la notizia pubblicata dal sito napoletano con un post pubblicato su Instagram.

Giunta è caduto dal monopattino e si è sfogato contro l’amministrazione della città di Palermo, dove è avvenuto l’episodio. L’incidente sarebbe stato causato da una buca in strada, forse per mancata manutenzione. Tutto è avvenuto, spiega Giunta, nei pressi di piazza Don Sturzo, quando lo chef ha perso il controllo del monopattino finendo a terra. “E’ stato operato d’urgenza”, spiega Fanpage. E la foto parla chiaro: la botta è stata durissima.

“Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strade, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque”, scrive il cuoco mostrando le foto dell’incidente. Ma dopo un po’ di polemiche arrivano anche le belle parole. “Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi. Ringrazio Il pronto soccorso del Civico, Ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato. Grazie Salvo Mularo per avermi sedato…”, spiega ancora.

