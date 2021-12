Domenica In, Mara Venier travolta dal dramma-Covid: "Purtroppo prima della diretta...". La confessione: in Rai si mette male

19 dicembre 2021 a

a

a

La televisione ai tempi della pandemia. Già, è più dura per tutti, anche per chi lavora nel piccolo schermo. E quanto accaduto a Domenica In, la trasmissione di Mara Venier in onda su Rai 1, sta lì a dimostrarlo. Il tutto nella puntata in onda oggi, domenica 19 dicembre.

La puntata si è aperta con una lunga parentesi dedicata a Ballando con le Stelle, la trasmissione di Milly Carlucci che ieri sera ha condotto l'ultima puntata stagionale, dove ha trionfato la coppia composta da Arisa e Vito Coppola. Un'edizione, questa di Ballando, che come è noto - si pensi al caso Mietta-Selvaggia Lucarelli, e non solo - ha dovuto fare i conti con il Covid, che spesso ha minacciato il format.

"Tutta Italia...". Raggelante sparata di Morgan, cala il gelo da Mara Venier: la puntata inizia così

E a Domenica In, ecco in collegamento proprio la Carlucci, a cui la Venier rivolge un pensiero: "Grazie a voi che ci accompagnate da tante settimane, vi sono grata!". Il punto, spiega la mitica zia Mara, è che Ballando è stato una manna dal cielo anche per il suo programma, dove spesso se ne è parlato a lungo (e il tema, lo share sta li a dimostrarlo, appassiona).

Dunque, la Carlucci ha raccontato le difficoltà incontrate negli ultimi mesi a causa del coronavirus. Ed ecco che a stretto giro di posta le ha risposto proprio la Venier, con una confessione spiazzante: "È chiaro che purtroppo qualcuno è risultato positivo, la mia squadra è decimata, siamo rimasti in tre ma io sono qua e vado avanti". Insomma, la redazione di Domenica In, si apprende, decimata dal Covid. Ma, fortunatamente, sono riusciti ad andare in onda. Secondo quanto si apprende, il positivo sarebbe Stefano Magnanesi, maestro del programma ed amico della Venier: dunque lui e tutti i suoi contatti sono stati costretti all'isolamento.

"Mara Venier vuole lui". Clamoroso ribaltone a Domenica In? Chi piazza al suo fianco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.