Nick Kyrgios gelato da McTominay: "Davvero è tuo amico?"

Scott McTominay, centrocampista scozzese del Napoli, ha condiviso un divertente aneddoto a talkSPORT durante una visita a Wimbledon, dove si trovava per godersi il torneo. L’episodio risale al 2019, quando Nick Kyrgios, impegnato in un match contro Jordan Thompson, si lamentò ad alta voce per i problemi con il suo servizio. Dopo una prima palla fuori, Kyrgios urlò di non riuscire a “comprarsi un servizio”.

Quando anche la seconda finì in un let, sfiorando la rete, uno spettatore gridò ironicamente dal pubblico: “Un secondo servizio non si può comprare”, suscitando una risata fragorosa di Kyrgios e l’ilarità generale. McTominay ha poi confessato che il tifoso autore di quella battuta era un suo caro amico, Josh Coulthard.