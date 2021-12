Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio insieme per condurre un nuovo programma: "Il primo della storia"

21 dicembre 2021 a

Nuovo appuntamento televisivo: Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli di nuovo insieme. A confermarlo è la giornalista che su Twitter rilancia: "Da mercoledì 22 dicembre Carta Canta il Quiz condotto da me e Marco Travaglio. Su Tim Vision". Poi, di seguito, un video in cui la firma di Tpi aggiunge qualche dettaglio in più: "Siete pronti con il primo quiz della storia sull'attualità e sull'informazione? Sta per arrivare Carta Canta, segui i canali social per rimanere aggiornato".

Una reunion quella di Travaglio e la Lucarelli, dopo che la giornalista ha lasciato il Fatto Quotidiano. Nessuno screzio, aveva precisato la Lucarelli: "Non sono più una giornalista del Fatto - aveva scritto su Twitter -. Nessuno strappo, solo il mio desiderio di accettare sfide più audaci. Ringrazio Marco Travaglio a cui devo tantissimo per la generosità, la fiducia e l'affetto che mi ha riservato sempre, in questi anni stimolanti nel suo giornale".

E ancora: "Se voi che mi state leggendo non vi fidate e credete ad un'altra matrice dell'addio, naturalmente potete richiedere le 100.000 righe di mio stampato al Fatto". La riprova che tra i due giornalisti i rapporti sono ottimi? Proprio il nuovo quiz che li vede in conduzione assieme.

