Striscia la Notizia, terrificante gaffe in Rai: vagina, un disastro a luci rosse

21 dicembre 2021 a

a

a

La gaffe è dietro l'angolo, anche in Rai. A beccare lo scivolone del Tgr Lombardia Striscia la Notizia. Nella puntata andata in onda lunedì 20 dicembre, Ezio Greggio ha presentato il lapsus di Camilla Manconi. "Il lapsus - lo definisce il conduttore del programma di Canale 5 - più diffuso di questa pandemia". Eccolo servito: "E da oggi l'obbligo vagginale...". Insomma, un errore visto che la conduttrice si è confusa con l'obbligo "vaccinale".

"Quest'anno ce le siamo fatte così". Paolo Del Debbio da "censura": cosa 'svela' in tv | Video

Ma la Manconi è in buona compagnia. Un altro programma tv è stato pizzicato dal tg satirico di Antonio Ricci. Si tratta di Non è l'Arena. Nel programma di La7 condotto da Massimo Giletti, un'inviata scrive nei sottotitoli "Samuele Bersani" al posto di Pier Luigi Bersani. E ancora a La Vita in diretta Sandra Milo dice "cinofilo" anziché "cinefilo" al giornalista esperto di cinema.

Intolleranze alimentari: occhio al test che vi fanno, tutta una farsa? L'esperimento di "Striscia"

Finita qui? Neanche per sogno. Anche Verissimo finisce nel mirino di Striscia. Il motivo? Roby Facchinetti dei Pooh anziché dire Euro Festival dice Euro Disney. Immediata la reazione di Silvia Toffanin, che scoppia in una risata. Del resto Facchinetti ha tantissimi nipotini, è giustificato.

"Io ed Ezio Greggio abbiamo un segreto". Striscia la notizia, la rivelazione bomba di Iacchetti

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia con le gaffe televisive, tra cui quella del Tgr

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.