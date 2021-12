Ballando, Arisa e Vito Coppola? Bordata dell'ex della cantante: "Non dico nulla. Ma...", un legittimo sospetto

23 dicembre 2021 a

Andrea Di Carlo, ex fidanzato e manager di Arisa, ha commentato la sedicesima edizione di “Ballando con le Stelle”, vinta dalla cantante. “È stata generosa nell’esporsi. Va premiato il suo coraggio. E comunque ha il senso del ritmo. Certo Morgan era una spanna sopra. Anche Federico ha dato tutto, si è guadagnato anche la stima di Selvaggia Lucarelli”.

Sulla relazione tra Arisa e il suo maestro di ballo Vito Coppola, che hanno dimostrato di avere un certo feeling, Di Carlo non si è voluto sbilanciare, insinuando che comunque la possibilità che i due si frequentino abbia dato una marcia in più alla coppia agli occhi del pubblico. “Essendo stato romanticamente coinvolto con lei, preferisco non dire nulla. In generale le storie d’amore in TV aiutano”, ha spiegato.

I destini di Arisi e Di Carlo dopo la separazione per via di pareri discordanti sul matrimonio si sono poi incrociati proprio a “Ballando con le Stelle”. Di Carlo è infatti il manager di due concorrenti contro i quali Arisa ha gareggiato: Morgan e Federico Fashion Style. A quanto pare Arisa avrebbe accettato di partecipare allo show a condizione di non dover mai incontrare l’ex.

