Striscia la Notizia, "roba da brividi". Greggio-Iacchetti, siluro di Natale contro Signorini: un video imbarazzante

Una chiusura col botto, per Striscia la Notizia. Chiusura pre-natalizia, si intende, ovviamente. Il tutto nella puntata in onda su Canale 5 nella serata della vigilia, il 24 dicembre, in cui la banda di Antonio Ricci non si è fermata.

Il punto è che il tg satirico, condotto ora de Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la coppia-simbolo del programma, ha proposto una classifica de "I Nuovi Mostri" relativa all'anno intero. Insomma, la consueta rubrica trasformata nel meglio del peggio dell'anno televisivo.

E il "siluro" è tutto in casa. Già, perché al termine del lungo servizio, di oltre sette minuti, si arriva finalmente al primo posto, ossia al peggio del peggio televisivo, secondo Striscia, di questo 2021. E a vincere il poco ambito premio è Alfonso Signorini, che con Striscia condivide Mediaset e Canale 5, con quanto recentemente accaduto al Gf Vip. "Al primo posto - spiega la redazione del tg satirico - non poteva che esserci il Grande Fratello Vip e le canzoni di Natale dei concorrenti: delle performance da brividi", concludono velenosissimi. Eccola...

Striscia, I Nuovi Mostri: Gf Vip nel mirino, il video

