Domenica In, il dramma-Covid si abbatte su Mara Venier: diretta sospesa, indiscrezioni-choc dalla Rai

Mara Venier non andrà in onda. Salta infatti la puntata di domenica 26 dicembre di Domenica In. Il motivo? Ancora una volta il Covid: un membro del cast del programma di Rai 1 è risultato positivo e dunque, per sicurezza di tutti, la diretta è saltata. A lanciare la notizia è il sito DavideMaggio.it che ha spiegato anche che andrà in onda di inedito solo l’intervista a Il Volo, già registrata.

"La prevista diretta di domani – domenica 26 dicembre 2021 – di Domenica In salta. Un membro dello staff della trasmissione di Rai 1 è risultato positivo al Covid e si è deciso di non andare più in onda", si legge per poi aggiungere che "il positivo aveva presenziato alle prove di giovedì che non prevedevano la presenza di Mara Venier".

Così, al posto della Venier, verrà trasmessa dalle 14.00 l’intervista inedita ai cantanti Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, in seguito invece verrà trasmesso una sorta di ‘meglio di’ con le interviste più rilevanti e interessanti di quest’anno. Un cambio di palinsesto all'ultimo momento, che si è visto però necessario. La situazione Covid nel Paese non è delle migliori e c'è massima allerta, anche in televisione.

