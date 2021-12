In Onda, Giuseppe Remuzzi: "A quanti contagi arriveremo tra pochi giorni". Le cifre-choc che ribaltano il quadro

28 dicembre 2021 a

a

a

Giuseppe Remuzzi, direttore dell'istituto di ricerca farmacologiche Mario Negri, è intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio che sta sostituendo Otto e Mezzo durante le feste. Quello offerto da Remuzzi è stato un contributo molto equilibrato e competente, senza alcun tipo di allarmismo ma pieno di informazioni fondamentali.

"Lockdown per i non vaccinati?". De Bortoli, cosa insegna l'esperienza tedesca: una soluzione inevitabile?

“Tra pochi giorni arriveremo a 120mila contagi - ha dichiarato - quindi se noi manteniamo le regole attuali, la maggioranza delle persone finisce in isolamento e si paralizza il Paese. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito si sono resi conto di questa cosa, hanno usato il buonsenso. Noi facevamo una cosa corretta per proteggerci dal contagio, ma adesso è sensato portare la quarantena da 10 a 5 giorni e di non farla affatto per chi ha ricevuto la terza dose. La politica deve tenere conto della società, degli ospedali, di chi è produttivo nelle attività economiche. Rispetto alla malattia la cosa peggiore è la povertà, quindi le decisioni vanno adattate alla realtà”.

"Succederà tra 15 giorni". Bassetti, ciò che nessuno dice sul caos tamponi e quarantena: così torneremo in lockdown

In futuro quindi gli asintomatici potrebbero condurre una vita normale? Gli Usa stanno andando in quella direzione: “Dobbiamo vedere Omicron come si comporta, sembra somigliare più a un raffreddore che non a una malattia che si complica con una polmonite. Se fosse così, è molto possibile che pian piano si possa tornare a fare una vita normale per gli asintomatici”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.