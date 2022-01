In Onda, Sabino Cassese: "Obbligo vaccinale? Con gli effetti collaterali...", il nodo del consenso informato

05 gennaio 2022 a

a

a

Sabino Cassese ha approvato l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50, deciso dal governo presieduto da Mario Draghi al termine del Consiglio dei ministri. Ospite di In Onda - la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - l’ex giudice della Corte Costituzionale ha spiegato quali sono i paletti, i criteri a cui ispirarsi e perché l’obbligo è applicabile.

“Non votiamo questa roba”. Caos in Cdm, la Lega si impunta e Draghi cede: quale obbligo viene cancellato

Ma soprattutto Cassese ha sottolineato che la responsabilità di eventuali effetti collaterali è senz’altro a carico dello Stato. Andrea Crisanti ha però aggiunto un dettaglio molto importante in questo senso: “L’obbligo non si può imporre senza rivedere il consenso informato, mi sembra tutto improvvisato”. Adesso toccherà al governo mettere ordine e fare tutti i passaggi necessari affinché tale obbligo effettivamente funzioni.

"Pure per andare in banca o dal parrucchiere". Vaccino, green pass e scuola: l'ultima spiaggia per non chiudere

Nel frattempo a In Onda è stato messo in risalto il fatto che Mario Draghi sia il primo in Europa a introdurre un obbligo vaccinale per gli over 50: “La Grecia lo ha fatto per gli over 60 - ha sottolineato Massimo Giletti - l’unico che poteva farlo è Draghi. Però oggi c’è stata grande tensione politica. È chiaro che si doveva decidere su questioni di salute, ma c’è stata molta tensione anche perché Draghi è il punto di equilibrio e molti pensano a quello che succederà in ottica Quirinale dal 24 gennaio in avanti”.

"Assolutamente insufficiente". Raptus di Speranza, è caos con Lega e M5s: obbligo vaccinale, compromesso dopo la rissa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.